Era detenuto da sette anni a Tripoli

Un funzionario libico ha affermato che le autorità hanno rilasciato uno dei figli di Muammar Gheddafi dopo oltre sette anni di detenzione nella capitale Tripoli. Al-Saadi Gheddhafi è stato liberato dalla prigione di al-Hadaba di Tripoli, dove molti funzionari del regime di Gheddafi sono detenuti in attesa di processo, principalmente in relazione alla repressione della rivolta del 2011 che ha rovesciato il sovrano di lunga data e ha portato alla sua uccisione. Il funzionario non ha spiegato le circostanze del rilascio del figlio, ma ha detto che le autorità hanno eseguito un ordine del tribunale per liberarlo.

