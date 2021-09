Al Soroka Medical Center di Beersheba la rara operazione durata 12 ore

(LaPresse) Storico intervento in Israele dove due gemelline siamesi di un anno, unite per la testa, sono state separate dopo un’operazione durata 12 ore e realizzata al Soroka Medical Center di Beersheba. Per le bimbe si prospetta una vita normale dopo un periodo di riabilitazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata