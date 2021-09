I miliziani hanno dichiarato di aver preso il controllo del Panshir

(LaPresse) “La guerra e’ finita, ora lavoreremo per ricostruire l’Afghanistan“. Lo ha dichiarato il portavoce dei talebani dopo aver annunciato di avere il controllo di tutto il Panshir. L’annuncio è però stato in parte smentito dai ribelli che hanno dichiarato che la resistenza prosegue. “Qualsiasi tentativo di insurrezione sarà duramente colpito” hanno aggiunto i talebani, chiedendo alla Cina di “riconoscere” il nuovo potere in Afghanistan. Il governo dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

