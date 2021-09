"Non rinunceremo mai alla lotta", le parole del leader della resistenza Massoud

Prosegue l’avanzata dei talebani nella regione del Panshir, ultima roccaforte rimasta sotto il controllo dei ribelli a maggioranza tagika, guidati da Ahmad Massoud. Secondo fonti locali i miliziani avrebbero conquistato nuovi distretti nella valle. “Non rinunceremo mai alla lotta”, le parole di Massoud che ha smentito di essere fuggito in Tagikistan. I talebani hanno intanto rinviato alla prossima settimana la formazione del nuovo esecutivo che doveva essere annunciato ieri. Governo che non sarà quasi sicuramente riconosciuto dall’Italia come ha precisato il ministro degli Esteri Di Maio

