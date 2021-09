Le immagini mostrano il prima e il dopo il passaggio della tempesta

(LaPresse) Una serie di immagini satellitari, riprese da Maxar Technologies, mostrano la portata della devastazione causata dalle inondazioni negli Stati Uniti dopo il passaggio dell’uragano Ida sulla costa orientale. Atterrato come uragano di categoria 4 è stato poi declassato a tempesta tropicale mantenendo però la sua forza distruttrice: oltre 40 persone le persone annegate nelle loro case o nelle loro auto su 46 vittime accertate finora. Almeno 23 le persone decedute in New Jersey, secondo quanto dichiarato dal governatore Phil Murphy, mentre sono 13 i decessi registarti a New York. Secondo quanto riferisce la polizia della Grande Mela, di queste vittime almeno 11 sono state ritrovate in appartamenti seminterrati finiti sott’acqua.

