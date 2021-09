Il presidente americano, insieme alla First Lady, si è recato all'ospedale militare Walter Reed

Il presidente americano Joe Biden, accompagnato dalla First Lady Jill, ha fatto visita ai militari feriti durante l’attentato all’aeroporto di Kabul dello scorso 26 agosto, poi rivendicato dall’Isis. Il capo della Casa Bianca si è recato all’ospedale militare ‘Walter Reed’ di Bethesda, in Maryland, non lontano dalla capitale Washington. Biden è rimasto un paio d’ore nel nosocomio dove si trovano ricoverati quindici militari rientrati dall’Afghanistan: di questi, uno si trova in condizioni gravi, tre in condizioni critiche mentre gli altri undici sono invece stabili.

