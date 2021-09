Forti venti, piogge torrenziali: dichiarato lo stato d'emergenza

Forti venti, piogge torrenziali e almeno un tornado in New Jersey per il passaggio dell’uragano Ida, declassato a tempesta tropicale ma sempre devastante. Allagate strade, stazioni e interni di edifici. Le immagini che arrivano da Rutherford, comune a una ventina di km da Manhattan, sono impressionanti. Acqua all’altezza delle ginocchia con gravi difficoltà sia negli spostamenti a piedi sia in macchina.

