(LaPresse) In Francia dodici milioni di bambini sono tornati a scuola. Obbligatorio, a partire dai sei anni, indossare la mascherina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato una scuola primaria a Marsiglia, accolto da alunni e insegnanti. È da qui che ha inviato un video, pubblicato sui social dicendo: “Stiamo facendo il massimo perché il ritorno in classe dei bambini sia il più normale possibile”. La situazione in Francia è leggermente migliorata nelle ultime settimane con circa 17mila casi di Covid-19 confermati di media al giorno, rispetto ai 23mila di metà agosto. In molti temono un cambio di trend col il rientro in classe per bambini. Tuttavia, la Francia è uno dei Paesi che durante la pandemia hanno mantenuto più persone in classe, con una chiusura completa o parziale delle scuole per 12 settimane tra marzo 2020 a luglio di questo anno. Oltre il 63% dei bambini e degli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre il 47% è completamente vaccinato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata