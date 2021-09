Almeno la metà delle proprietà distrutte o gravemente danneggiate

(LaPresse) – L’uragano Ida ha lasciato la devastazione in Louisiana. I venti a oltre 170 km/h e le forti piogge hanno provocato inondazioni con gravi danni a edifici e strade. Gli abitanti sono rimasti senza elettricità, senza acqua e con poca benzina. Con un drone è stato girato un video che mostra cosa sia rimasto della parrocchia di Lafourche. Più di 1 milione di case e attività commerciali in Louisiana e Mississippi, inclusa tutta New Orleans, sono rimaste senza elettricità dopo il passaggio della perturbazione.

