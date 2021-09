120 milioni di dosi inoculate nelle ultime tre settimane

(LaPresse) – Dopo un inizio stentato decolla la campagna vaccinale in India, che ora raggiunge anche le zone rurali dove vive il 65% dei circa 1.4 miliardi di abitanti del paese. L’India ha avviato le vaccinazioni per gli adulti in maggio e ora dopo una partenza a rielnto oltre 120 miliomi di dosi sono state inoculate nelle ultime tre settimane, il 70% nei villaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata