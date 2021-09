Il presidente russo ha criticato il coinvolgimento americano

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha criticato il coinvolgimento degli Stati Uniti in Afghanistan, dicendo che la presenza militare di Washington ha avuto un risultato nullo, se non negativo. Per 20 anni le forze armate statunitensi in Afghanistan “hanno cercato di civilizzare le persone che vivono lì, di introdurre le loro norme e standard di vita nel senso più ampio del termine, compresa l’organizzazione politica della società”, ha detto Putin. “Il risultato sono tragedie, perdite assolute, sia per gli Usa che per le persone che vivono in Afghanistan. Un risultato nullo, se non negativo”, ha dichiarato il capo del Cremlino durante un incontro con gli studenti di una scuola di Vladivostok.

