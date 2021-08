Il ministro della Difesa: "Alle forze armate italiane il mio più sentito ringraziamento"

Gli ultimi militari italiani rientrati dall’Afghanistan sono atterrati all’aeroporto di Ciampino. Ad accoglierli il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “A voi il mio più sentito ringraziamento, il ringraziamento di tutte le istituzioni e dell’intero Paese, per il lavoro che avete fatto, per la competenza e l’umanità del vostro impegno. Ben tornati a casa. Viva le forze armate italiane, viva l’Italia”, ha dichiarato Guerini.

“Il primo impegno della comunità internazionale è non dimenticarsi” di chi cerca aiuto, “guardare ancora quegli sguardi, costruendo iniziative diplomatiche e politiche”, ha aggiunto il ministro, esprimendo rammarico e costernazione “per quelli che avremmo potuto evacuare se avessimo potuto continuare la nostra missione” e per “le tante persone che cercavano nel nostro aiuto e in quello dei Paesi presenti all’aeroporto” di Kabul “una possibilità per guardare con più speranza al futuro loro e della famiglie”.

