Impressionanti le immagini raccolte da un'automobile

(LaPresse) Continua a divampare l’incendio che in California sta letteralmente distruggendo l’area vicina alla popolare località turistica di Lake Tahoe. Le fiamme hanno raggiunto anche la Highway 50 trasformandola in un vero e proprio inferno per i guidatori. Le immagini raccolte da un’automobile sono impressionanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata