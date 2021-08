Messaggio del presidente alla nazione: "Mi assumo la responsabilità della decisione"

“Era ora di porre fine a questa guerra”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla nazione al termine del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan. “Continueremo a sostenere il popolo afghano attraverso la diplomazia”, ha promesso Biden. “Mi assumo la responsabilità della decisione. Alcuni dicono che avremmo dovuto iniziare le evacuazioni di massa prima. Sono rispettosamente in disaccordo. Vi do la mia parola con tutto il cuore. Credo che questa sia la decisione giusta, una decisione saggia e la decisione migliore per l’America”, ha detto Biden.

