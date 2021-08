Alla vigilia del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan

Pennacchi di denso fumo nero sono visibili vicino all’aeroporto di Kabul: la causa non è ancora chiara. Alla vigilia della scadenza per il ritiro delle truppe americane dal Paese, continua il lancio di razzi vicino allo scalo internazionale della capitale dell’Afghanistan. Non si è fermato, tuttavia, il flusso di aerei cargo C-17 dell’esercito americano che hanno continuato a decolarre e atterrare.

