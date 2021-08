L'ex membro del governo evacuato grazie all'aiuto dei norvegesi

(LaPresse) – L’ex ministra del governo afghano Nargis Nehan ha parla della difficile decisione di lasciare il suo Paese dopo che i talebani hanno preso il controllo di Kabul. “Volevo rimanere in Afghanistan. Ma l’improvvisa cattura di Kabul da parte dei talebani, è stato un grande shock per tutti noi, il mio autista è stato ucciso da due proiettili. Io e la mia famiglia e abbiamo deciso di evacuare”, ha detto in un’intervista all’emittente britannica Sky News.

