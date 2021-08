Ancora alta tensione vicino allo scalo della capitale afghana

(LaPresse) Resta alta la tensione nei pressi dell’aeroporto di Kabul a due giorni dall’attentato in cui sono morte circa 200 persone. La folla continua ad accalcarsi per cercare di fuggire dal Paese. Quando i talebani hanno sparato qualche colpo in aria e dei fumogeni per cercare di disperdere la massa di disperati, si è scatenato un fuggi fuggi generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata