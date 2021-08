L'America lancia il primo attacco di rappresaglia con un drone. Nello scalo romano il C-130 dell'Aeronautica militare con 110 persone. Di Maio: "Siamo i primi per accoglienza"

Non si è fatta attendere la risposta americana all’attentato all’aeroporto di Kabul costato la vita ad almeno 170 persone. Un drone statunitense ha ucciso una delle “menti” dell’Isis-K, ritenuto il pianificatore dell’attentato e tra gli organizzatori di possibili prossimi attacchi. Il raid degli States è avvenuto nella provincia di Nangarhar, a est del Paese. “L’attacco aereo senza equipaggio è avvenuto nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan. Secondo le prime indicazioni abbiamo ucciso il bersaglio”, ha dichiarato in una nota il capitano Bill Urban, portavoce del comando centrale degli Stati Uniti. “Non ci sono state vittime civili”, ha poi sottolineato.

Il piano è stato approvato dal presidente Biden, che aveva promesso vendetta dando carta bianca al Pentagono per una risposta ferma e immediata. A dare l’ordine esecutivo è stato però il ministro della Difesa, il generale Lloyd Austin. Nel frattempo l’ambasciata americana manda un nuovo messaggio ai propri concittadini ancora in Afghanistan: “Tenetevi lontani dall’aeroporto”. Il rischio di altri attacchi terroristici è ancora alto.

Atterrato a Fiumicino l’ultimo volo del ponte aereo

È atterrato stamattina all’aeroporto di Fiumicino l’arrivo dell’ultimo c130 dell’aeronautica militare partito da Kabul dopo che ieri si è chiuso il ponte aereo con l’Afghanistan. A bordo del velivolo 110 persone tra cui 58 cittadini afghani oltre al nostro console Tommaso Claudi, all’ambasciatore Stefano Pontecorvo e ai Carabinieri del Tuscania. “Tutti i nostri concittadini che l’hanno chiesto, hanno lasciato l’Afghanistan assieme a circa 4.900 cittadini afghani”, ha detto ieri il ministro degli Esteri Di Maio che ha accolto stamattina l’arrivo del volo italiano.

Di Maio: Italia è primo Paese Ue per evacuati

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni all’evacuazione di quasi 5mila afghani. Siamo il primo Paese dell’Ue per cittadini afghani evacuati e per questo voglio ringraziare anche la nostra Intelligence e tutte le donne e gli uomini del ministero della Difesa per il grande servizio che hanno prestato al Paese in questi giorni”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti presenti all’interno del Terminal 5 di Fiumicino.

Lavorare con Paesi limitrofi per aiutare chi è ancora lì

“Finisce una prima fase, la fase 1, ma è inutile nascondere che adesso inizia la fase più difficile: ci sono tanti cittadini afghani che aspettano ancora di essere evacuati. Non possiamo più farlo con i ponti aerei come abbiamo fatto in questi giorni, ma siamo pronti con le Nazioni Unite e con i Paesi limitrofi dell’Afghanistan a lavorare per garantire a queste persone che hanno collaborato con noi questi 20 anni di poter avere la stessa possibilità che hanno avuto i 5mila cittadini afghani che abbiamo evacuato in questi giorni”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all’interno del Terminal 5 Di Fiumicino, dove ha accolto l’ultimo ponte aereo dall’Afghanistan.

