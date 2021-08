Eletto nel 2016 non può ripresentarsi alla presidenza perché la costituzione vieta il doppio mandato

(LaPresse) Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha confermato le voci secondo cui si candiderà alla vicepresidenza nelle elezioni presidenziali del 2022, in quello che i critici ritengono un tentativo di aggirare i limiti costituzionali del mandato. Eletto nel 2016 non può ripresentarsi alla presidenza perché è vietato il doppio mandato. “Mi candiderò come vicepresidente. Poi continuerò la crociata. Sono preoccupato per la droga e le rivolte. Beh, il problema principale sono le rivolte, poi la criminalità, la droga”, ha dichiarato Duterte.

