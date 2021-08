Così il leader della Lega a margine di un incontro con i cittadini a Milano

(LaPresse) “Spero che gli americani ripensino alla fuga definitiva il 31 agosto. E’ uno degli episodi più vigliacchi e inspiegabili degli ultimi anni, avere illuso per 20 anni una popolazione e poi scappare dalla sera alla mattina. Io mi auguro che l’Italia scelga in autonomia, questo chiedo al Governo italiano: di non dipendere, senza aprire bocca, dalle scelte non condivise degli americani. Io mi auguro che le istituzioni italiane rimangano lì tutto il tempo necessario”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro con i cittadini a Milano parlando della situazione in Afghanistan. “La linea della Lega, porte non aperte ma spalancate per donne e bambini che scappano da una guerra vera”, ha aggiunto.

