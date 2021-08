Decine di migliaia di persone si accalcano nella speranza di poter fuggire dal Paese

(LaPresse) Sono in migliaia accalcati fuori dall’aeroporto di Kabul nella speranza di poter lasciare l’Afghanistan. Sono sempre più drammatiche le immagini che arrivano dallo scalo della capitale afghana dopo i che i talebani si sono ripresi il potere. Tutti con in mano un documento da mostrare ai militari occidentali, qualcuno consegna ai militari il proprio figlio per regalargli un futuro. La disperazione di chi vuole fuggire sale di giorno in giorno sempre di più: il presidente Usa Joe Biden ha confermato che il lavoro degli americani per completare le evacuazioni terminerà il 31 agosto.

