I miliziani arrivano dalle file dell'esercito regolare afghano messo in fuga dagli estremisti

(LaPresse) Hanno giurato di difendere la loro regione, il Panshir, l’unica che ancora non è nelle mani dei talebani. Gli ultimi resti delle forze di sicurezza dell’Afghanistan si sono radunate in una vallata a Nord di Kabul per resistere all’attacco dei miliziani islamici. “In questo momento siamo la prima linea di guerra nella valle del Panshir, se Dio vuole siamo venuti qui per combattere i talebani e li combatteremo i con tutte le forze”, fanno sapere alcuni combattenti in Panshir.

