La cenere è caduta su San Paolo, a 39 chilometri di distanza

(LaPresse) Un incendio provocato da una lanterna è scoppiato per nel parco di Juquery in Brasile, alla periferia di San Paolo. Più di 100 vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme nel parco della riserva di Franco da Rocha, un comune della regione metropolitana di San Paolo. La cenere è caduta su San Paolo, a 39 chilometri di distanza. Il portavoce Walkiria Zanquini ha dichiarato che i vigili del fuoco dello stato di San Paolo hanno ricevuto più di 1.500 chiamate per la rapida diffusione del fuoco da domenica pomeriggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata