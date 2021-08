Bachelet ha esortato il Consiglio per i diritti umani a intraprendere "un'azione coraggiosa e vigorosa" per monitorare la situazione

L’Alta commissaria dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha detto di aver ricevuto rapporti credibili di gravi abusi nelle aree sotto il controllo dei talebani in Afghanistan, comprese “esecuzioni sommarie” di civili e forze di sicurezza che avevano deposto le armi, restrizioni ai diritti delle donne di muoversi liberamente e delle ragazze di andare a scuola. Bachelet ha esortato il Consiglio per i diritti umani a intraprendere “un’azione coraggiosa e vigorosa” per monitorare la situazione in Afghanistan.

Anche secondo il governo spagnolo “la situazione è drammatica e ogni giorno che passa è peggio. Ci sono ancora collaboratori dalla Spagna che sono in Afghanistan. I talebani sono sempre più aggressivi, i controlli sono più serrati. Molti degli interpreti non sono solo di Kabul, ma di Herat. Tra le due città ci sono tre ore di macchina. Prenderemo tutta la gente possibile, ma devo valutare lo sforzo delle forze spagnole. Delle persone resteranno sicuramente, ma noi non le lasceremo”. Lo ha detto la ministra della Difesa della Spagna, Margarita Robles, a Cadena Ser. “Il governo spagnolo è ora impegnato a evacuare quante più persone possibile. Gli Stati Uniti devono decidere se restare oltre agosto”, ha aggiunto. E ancora: “Non mi piace dare date. Dobbiamo stare molto attenti alla sicurezza. C’è un dramma umano e questa è un’operazione militare. Ci sono rischi di ogni tipo. Non possiamo dare molti dati perché c’è un rischio per la sicurezza”. “Ci affrettiamo fino alla fine. Non è solo la Spagna. Ho piena fiducia nella pianificazione all’interno dell’aeroporto. Stamattina ho parlato con il ministro portoghese. Non possiamo fornire dati precisi. La situazione è così fluida perché sta cambiando. La situazione è caotica e drammatica”, ha sottolineato Roble

Secondo il ministero della Difesa inglese, inoltre, i talebani potrebbero usare la forza per chiudere l’aeroporto di Kabul se gli Stati Uniti e i loro alleati tenteranno di estendere la scadenza del 31 agosto per l’evacuazione dall’Afghanistan. Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Bbc. Wallace ha rimarcato che i talebani hanno già ventilato conseguenze in caso di rinvio del ritiro, che “potrebbero andare dall’impedire alle persone di raggiungere l’aeroporto fino all’attività militare che potrebbe potenzialmente chiudere l’aeroporto”.

Incontro in Afghanistan tra il direttore della Cia e Baradar

Il direttore della Cia William Burns ha incontrato il leader talebano Abdul Ghani Baradar a Kabul lunedì mentre, l’amministrazione Biden continua gli sforzi per evacuare i cittadini dall’aeroporto di Kabul. Lo riporta il Washington Post che cita funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato.

