(LaPresse) – Continuano a partire voli dall’aeroporto internazionale di Kabul per portare via dal Paese cittadini afghani, mentre si avvicina la scadenza per le evacuazioni, il 31 agosto prossimo. Il ministero della Difesa olandese afferma di aver completato nove voli da Kabul, la Polonia ha comunicato di aver evacuato 400 persone tra polacchi e afghani. Pressione della Gran Bretagna sugli Stati Uniti per estendere l’attuale scadenza.

