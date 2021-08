Il Presidente USA non esclude un'estensione della scadenza per il ritiro degli Stati Uniti

Terzo intervento, terzo discorso alla Nazione di Joe Biden sulla crisi in Afghanistan. Il Presidente USA in grave difficoltà, criticato dalla stampa, anche quella dem, americana, in drastico calo di consensi, chiamato a rispondere sulla controversa strategia americana nel ritiro dal paese asiatico.

“Ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da Kabul”. Ha detto il presidente ieri sera a reti unificate. “Se mi fido dei Talebani? Non mi fido di nessuno – ha stigmatizzato – Per ora hanno rispettato gran parte di quanto detto. Sono in cerca di legittimità vediamo se alle parole seguiranno i fatti”. Biden ha poi parlato dei tempi del ritiro totale da Kabul: “Estendere la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe? Speriamo di no ma ne stiamo parlando. Ci sono discussioni in corso”. Ha voluto precisare il presidente Usa. “Paesi come l’Italia e la Germania stanno dando un contributo vitale” all’evacuazione da Kabul ho poi continuato Biden. “Li ringrazio, continueremo a lavorare insieme in stretto coordinamento con tutti i nostri partner”. Per poi insistere su quanto più preme all’opinione pubblica statunitense: “La nostra priorità è far uscire i cittadini americani il più in fretta possibile”. A tal proposito Biden ha sottolineato come negli ultimi giorni siano stati fatti “progressi” specificando che 11mila persone sono state evacuate da Kabul nelle ultime 36 ore .



L’evacuazione dall’Afghanistan sarà “difficile e dolorosa”. Ha ribadito per la seconda volta in meno di tre giorni il presidente Usa. Nel corso del suo discorso alla nazione sulla situazione in Afghanistan il presidente Usa, Joe Biden, ha confermato il “programma volontario per l’utilizzo di aerei commerciali” da destinare all’evacuazione. Allo stesso tempo il capo della Casa Bianca ha precisato che gli aerei in partenza da Kabul non arrivano direttamente negli Usa ma nelle basi americane sparse nel mondo dove “stiamo effettuando test di screening su chiunque non sia americano” per evitare tra le altre cose la minaccia di eventuali infiltrazioni terroristiche. Nessuno dei voli commerciali comunque “atterrerà a Kabul” ha concluso Biden.

