Così il capo della Casa Bianca che ribadisce la sua linea: "Ho deciso di finire la guerra"

(LaPresse) Il presidente Usa Joe Biden è tornato parlare alla nazione della crisi in Afghanistan per la terza volta in pochi giorni mostrando il suo momento di grande difficoltà. “L’evacuazione di migliaia di persone da Kabul sarà dura e dolorosa, non importa quando è iniziata e quando abbiamo cominciato. Sarebbe stato lo stesso se avessimo iniziato un mese fa o un mese da oggi. Non c’è modo di evacuare così tante persone senza dolore e senza le tante immagini strazianti che avete visto in televisione. È un dato di fatto”, ha detto Biden che ha aggiunto: “Avevo una decisione fondamentale da prendere. O ritirare l’America da una guerra di 20 anni che, a seconda di quale analisi accettare, ci è costata 150 milioni di dollari al giorno per 20 anni o 300 milioni di dollari al giorno per 20 anni. Sapete, ho con me ogni giorno questa note dove è scritto che ci costata 2.448 morti americani e 20.722 feriti. O aumento il numero di forze che abbiamo lì e continuiamo così e finiamo la guerra e io ho deciso di finire la guerra”.

