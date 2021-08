Tra le vittime anche due gemelli di pochi mesi

(LaPresse) Sale ad almeno dieci morti il bilancio delle inondazioni in Tennessee, negli Usa. Tra le vittime anche due gemelli di pochi mesi. Decine i dispersi, mentre piogge da record hanno spazzato via case e strade rurali. Paura anche sulla costa nord orientale dove si è abbattuto l’uragano Henri: a New York dichiarato lo stato d’emergenza.

