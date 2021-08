L'uragano si è leggermente indebolito fino ad essere declassato come tempesta tropicale

(LaPresse) L’uragano Henri raggiunge anche Long island, nello stato di New York: la gente del posto si è avventurata in spiaggia per fare selfie e scattare foto e si sono preparate alla possibilità di inondazioni, alberi rovesciati e interruzioni di corrente. I pescatori della zona hanno messo in sicurezza le loro imbarcazioni. L’uragano si è leggermente indebolito fino ad essere declassato come tempesta tropicale.

