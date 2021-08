Al centro il ruolo del Paese nell'ambito internazionale e il rapporto con i partner europei

Il ruolo del Marocco nell’ambito internazionale. È questo il centro del tradizionale discorso del re Mohammed VI del 20 agosto. Soprattutto, il re ha parlato delle relazioni con i partner europei: nessuna allusione diretta all’Algeria, nonostante tensioni sempre maggiori tra i due Paesi. “Il Marocco è cambiato – ha esordito il Re – non accetta più che i suoi interessi maggiori siano maltrattati”.

Il Re ha ribadito la qualità dei rapporti con i due partner tradizionali del Marocco, Spagna e Francia. Con la Spagna, Rabat vuole che l’uscita dalla crisi sia ad alto livello, portando a rapporti di qualità migliore rispetto al passato, e ripristinando la fiducia. Un riferimento alla Germania: si tratta del famoso studio di un think tank tedesco finanziato dal governo tedesco in cui si raccomandava una sorta di discriminazione nei confronti del Marocco che, secondo gli autori dello studio, ha preso troppo piede nella regione.

Il Re ha anche preso atto e respinto le gravi accuse di cyber spionaggio, spiegando che alcuni paesi e organizzazioni hanno voluto gettare un’ombra sul notevole lavoro svolto dai servizi marocchini, che contribuiscono alla stabilità regionale.

Ecco il discorso integrale

“La commemorazione della Rivoluzione del Re e del popolo è un’occasione privilegiata perché la nostra Nazione ricordi con esaltazione i valori di sacrificio e lealtà che le hanno permesso di riconnettersi con la libertà e l’indipendenza. Più che un evento storico fermo nel tempo, questa Rivoluzione, sempre in costante rigenerazione, non cessa di ispirare, in generazioni di cittadini, l’autentico amore per la Patria e, per naturale corollario, l’ardore di difendere il Paese, le sue istituzioni, suoi simboli sacri.

Questa celebrazione, che si svolge a pochi giorni dalle prossime elezioni, coincide con l’avvio di una nuova stagione di riforme e progetti, pianificati nell’ambito dell’attuazione del Modello di sviluppo e del Patto nazionale per lo sviluppo. Con lo svolgimento simultaneo delle elezioni legislative, regionali e locali, la scadenza prevista attesta il radicamento della pratica democratica nel nostro Paese e conferma il livello di maturità del sistema politico marocchino.

Le elezioni, lungi dall’essere fine a se stesse, costituiscono una leva per la creazione di istituzioni credibili la cui vocazione è quella di servire l’interesse generale, di perorare cause nazionali. Infatti, la nostra convinzione è che lo Stato tragga la sua forza dalle sue istituzioni, dall’unità e dalla coesione delle sue componenti nazionali. Sono proprio questi gli asset che utilizziamo per difendere il nostro Paese di fronte alle avversità, alle crisi e alle minacce.

Questo spirito di corpo è palpabile di fronte agli attacchi metodici di cui il Marocco è stato recentemente bersaglio da parte di alcuni paesi e organizzazioni notoriamente ostili alla nostra nazione. Il Marocco è preso di mira dal fatto che è uno Stato pienamente costituito da più di dodici secoli, oltre a una lunga storia amazigh, e che da più di quattro secoli è governato da una monarchia cittadina, che presiede al destino del Paese , e plasmandolo in una simbiosi totale tra il Trono e il popolo.

Il Marocco è anche preso di mira per la sua sicurezza e stabilità, beni particolarmente preziosi in questi tempi di convulsioni e sconvolgimenti che stanno scuotendo il mondo. Tuttavia, la buona reputazione del Marocco, il suo posto indiscusso nel concerto delle nazioni, così come la sua vasta e fitta rete di relazioni, lo rendono un Paese affidabile e gli danno una solida credibilità a livello regionale e internazionale.

Il Marocco, come alcuni paesi del Maghreb arabo, affronta un’aggressione deliberata e premeditata. Attaccati a posizioni precostituite e a considerazioni obsolete, i nemici dell’integrità territoriale del Regno non vogliono che il Marocco rimanga la nazione libera, forte e influente che è sempre stata.

Inoltre, alcuni Paesi, soprattutto quelli europei che, paradossalmente, sono tra i partner tradizionali del Marocco, temono per i loro interessi economici, i loro mercati e le loro sfere di influenza nella regione del Maghreb. Alcuni dei loro leader non capiscono ancora che il problema non sta nei regimi dei Paesi del grande Maghreb, ma nei loro, sempre venati di un’arretratezza irrimediabilmente resistente ai tempi che cambiano. Inoltre, gli ultimi mesi hanno rivelato che questi paesi stanno vivendo un indebolimento del rispetto per le istituzioni statali e le sue “principali missioni tradizionali.

Così, vorrebbero che fossimo modellati alla loro immagine e, per minare la rispettabilità delle nostre istituzioni nazionali, per minare la loro autorità, li accusano di violare diritti e libertà e, a tal fine, adducono contro di loro argomenti fallaci. Non vogliono ammettere che le regole del gioco sono cambiate, che ora i nostri Paesi sono pienamente in grado di gestire i propri affari, di sviluppare le proprie risorse e il proprio potenziale, nel migliore interesse dei nostri popoli.

Inoltre, e con l’intenzione di far precipitare il Marocco in una spirale di problemi e conflitti con alcuni Paesi, sono state mobilitate risorse di ogni genere, legittime e illegittime, con una distribuzione dei ruoli e il dispiegamento di dispositivi impressionanti. Inoltre, più che sostenere gli sforzi del Marocco nel quadro di un auspicato equilibrio tra i Paesi della regione, i rapporti hanno superato tutti i limiti dell’accettabile, arrivando a raccomandare di rallentare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese , per la capziosa ragione che crea un’asimmetria tra gli Stati del Maghreb.

Nello stesso spirito, gli architetti di questo lavoro minaccioso hanno orchestrato una vasta campagna di denigrazione contro le nostre istituzioni di sicurezza. Stanno quindi tentando di infliggere un duro colpo al loro alto livello di controllo e alla loro efficacia nel preservare la sicurezza e la stabilità del Marocco. In tal modo, cercano di gettare un’ombra sullo sforzo di sostegno e coordinamento che forniscono a beneficio del nostro ambiente regionale e internazionale, come alcuni di questi paesi stessi ammettono.

Ma in tutto, la sfortuna è buona: con le loro azioni, i nemici della nostra integrità territoriale rafforzano solo la fede e l’impegno determinato dei marocchini a difendere instancabilmente la Patria e i suoi interessi superiori. A questo proposito, affermiamo la nostra determinazione a mantenere risolutamente la rotta, indipendentemente dagli avversari infastiditi e dagli invidiosi consumati dall’odio per il nostro Paese. Alcuni sostengono che il Marocco sia sotto attacco perché ha cambiato il suo orientamento politico e strategico, nonché il suo modus operandi nell’affrontare alcune questioni diplomatiche. Non è così. Il Marocco è sì cambiato, ma non nella direzione voluta dai suoi detrattori. È cambiato perché non accetta che i suoi principali interessi vengano maltrattati. Di conseguenza, si adopera per stabilire relazioni solide, costruttive ed equilibrate, in particolare con i paesi vicini.

È questa stessa logica che governa le nostre scelte nel rapporto che abbiamo attualmente con la nostra vicina Spagna. Certo, queste relazioni hanno recentemente attraversato una crisi senza precedenti che ha fortemente scosso la fiducia reciproca e sollevato diverse domande sul loro futuro. Cionondimeno abbiamo lavorato con la parte spagnola, nella più grande calma, nella chiarezza più totale e con spirito di responsabilità.

Di fatto, oggi, abbiamo a cuore il rafforzamento delle fondamenta classiche di queste relazioni, a favore di una comprensione degli interessi dei nostri due Paesi vicini. D’altra parte ho seguito personalmente e in modo diretto il processo di dialogo, come pure l’evoluzione delle discussioni. L’obiettivo non era solo di trovare una via d’uscita a questa crisi, ma anche di cogliere l’occasione per ridefinire le basi e i parametri che reggono queste relazioni.

Con un ottimismo sincero, esprimiamo il desiderio di continuare a operare con il governo spagnolo e con il suo presidente, Pedro Sanchez, al fine di inaugurare una tappa inedita nelle relazioni fra i nostri due Paesi. D’ora in poi dovranno basarsi su fiducia, trasparenza, considerazione reciproca e rispetto degli impegni. Lo stesso spirito è alla base delle relazioni di partenariato e solidarietà tra il Marocco e la Francia, sostenute dalle solide relazioni di amicizia e stima reciproca che mi uniscono al suo presidente, Emmanuel Macron.

Caro popolo, se in passato la Rivoluzione del re e del popolo ha costituito una svolta storica per il Marocco nella sua ricerca di libertà e indipendenza, oggi si apre davanti a noi una nuova tappa in cui il patriottismo sincero è appropriato per rispondere alle sfide interne ed esterne. Per noi è l’occasione di pregare per la salvezza dei valorosi martiri della Patria, primo fra tutti l’eroe della liberazione, il nostro Augusto Nonno, Sua Maestà il re Mohammed V, e il suo compagno di lotta, il Nostro Venerabile Padre, Sua Maestà il re Hassan II, che Dio li abbia in santa misericordia”.

