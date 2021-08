La presidente della Commissione Ue: "Aumentare gli aiuti"

Impegno dell’Ue per l’assistenza umanitaria verso in profughi in arrivo dall’Afghanistan, dopo la salita al potere dei talebani. A sottolineare la presenza di posizione dell’Europa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che, durante una visita a Madrid, ha sottolineato come coloro che fuggono dai talebani devono essere aiutati ad entrare in sicurezza in Europa.

