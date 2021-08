Prima fatwa dei talebani: No alle lezioni miste all'Università

Il mullah Baradar, cofondatore dei Talebani, è a Kabul per avviare i colloqui per formare un nuovo governo “inclusivo”. Nella calca all’aeroporto della capitale afghana tre morti tra chi provava a fuggire dal Paese. E arriva anche la prima fatwa dei talebani che vietano lezioni miste di ragazzi e ragazze nelle università governative e private. Appello della presidente Ue Ursula von der Leyen per l’accoglienza dei profughi afghani. Ha invitato i Paesi membri a offrire “abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno”. A Fiumicino, intanto, è arrivato un nuovo aereo con 195 afghani.

