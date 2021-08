Le parole della vicepresidente degli Stati Uniti

“Non potremmo avere una priorità più alta dell’Afghanistan in questo momento, e una priorità particolarmente alta è evacuare in sicurezza i cittadini americani, gli afghani che hanno lavorato con noi e gli afghani a rischio comprese donne e bambini”. Queste le parole della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris in partenza da Washington per il suo viaggio nel sudest asiatico dove visiterà il Vietnam e Singapore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata