E' successo in una stazione nel Bronx

(LaPresse) Perde i sensi sulla banchina della metro di New York, nel Bronx, e cade sui binari, proprio mentre in lontananza sta arrivando il treno. Fortunatamente un poliziotto, aiutato da altri passeggeri in attesa della metropolitana, è riuscito a salvare l’uomo in tempo prima del passaggio dei vagoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata