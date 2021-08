Il drammatico video pubblicato sui social sarebbe stato girato nello scalo di Kabul

(LaPresse) All’aeroporto di Kabul il caos è totale. In un video pubblicato sui social, che sarebbe stato girato nello scalo della capitale afghana, si vedono uomini in divisa militare aprire il fuoco con armi automatiche tra le urla e la disperazione dei civili: tra loro ci sono anche donne con in braccio figli piccoli che cercano di ripararsi dai colpi che continuano ad essere esplosi. Sono diversi i filmati che riprendono sparatorie all’esterno dell’aeroporto dove si accalcano i cittadini che vogliono lasciare il Paese, tornato in mano dei talebani.

This is the scene outside the #Kabul airport. The #Taliban are making it nearly impossible to escape from #Afghanistan.

pic.twitter.com/zkKTawSm5g — Steve Hanke (@steve_hanke) August 19, 2021

