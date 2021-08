Al momento non si registrano vittime o feriti

(LaPresse) Un grande incendio è divampato mercoledì sera sull’isola croata di Hvar. Al momento non si registrano vittime o feriti, ma i vigili del fuoco sono al lavoro da ore dopo che il rogo si è diffuso in gran parte dell’isola. Circa 50 camion dei pompieri e tre aerei speciali sono stati schierati per domare le fiamme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata