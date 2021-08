E' quanto riporta il "Wall Street Journal", prime aperture in Ohio e California

Amazon prevede di aprire diversi punti vendita che opereranno in modo simile ai grandi magazzini negli Stati Uniti. E’ quanto riporta il “Wall Street Journal”, che cita fonti vicine al dossier. Si tratta di una mossa che aiuterà l’azienda tecnologica di Seattle ad ampliare la sua presenza in ambiti come quello delle vendite di abbigliamento, articoli per la casa, elettronica e altre aree. Questo piano segnerà una nuova fase di espansione per il pioniere dello shopping online. Le prima aperture dovrebbero essere in Ohio e California.

