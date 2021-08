I ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti e hanno lanciato avvertimenti e moniti agli estremisti islamici

Nella festività dell’indipendenza dal controllo britannico, in varie città dell’Afghanistan gruppi di persone hanno sfidato i talebani, protestando contro il loro ritorno al potere. Come il giorno precedente, le sporadiche manifestazioni sono state represse con violenza, causando vari morti. I gruppi hanno sfilato sventolando la bandiera nazionale, o tentato di sostituire quelle bianche issate dai talebani nei luoghi conquistati. Nonostante le garanzie pronunciate a favore dei media sull’essere diventati più moderati, rispetto agli anni ’90 in cui stritolarono la popolazione e soprattutto le donne sotto leggi brutali, la loro reazione è ampiamente considerata un ulteriore segnale che vent’anni di progressi paiono destinati a essere cancellati.

Intanto, i ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti e hanno lanciato avvertimenti e moniti agli estremisti islamici. Hanno chiesto il rispetto dei diritti di ogni persona e “negoziati inclusivi” sul futuro del Paese, la protezione dei civili e lo stop alle rappresaglie violente. Inoltre, che il Paese “non diventi base di una minaccia terroristica alla sicurezza internazionale”. I ministri delle potenze mondiali hanno chiesto anche una “risposta internazionale” comprensiva e promesso impegno per “cercare di garantire una soluzione politica inclusiva”, assicurando l’impegno alle evacuazioni dal Paese e chiedendo ai talebani di consentirle.

A Kabul, una carovana di auto ha sfilato vicino all’aeroporto, da giorni preso d’assalto da afghani che sperano di fuggire, sventolando le bandiere nazionali nere, rosse e verdi, ormai diventate simbolo di resistenza. Nella provincia di Nangarhar, almeno un dimostrante è stato ferito da uno sparo, mentre in quella di Khost i talebani hanno imposto un coprifuoco di 24 ore dopo aver represso una protesta. A Jalalabad gli estremisti hanno aperto il fuoco sulla folla, che ha abbassato la bandiera talebana, e almeno una persona è stata uccisa. Almeno un’altra era stata uccisa il giorno prima ad Asadabad.

Le proteste, seppur sporadiche, sono un coraggioso segnale di sfida agli estremisti, mentre dall’ultima provincia non ancora nelle loro mani, il Panshir, l’opposizione annuncia la resistenza armata sotto lo stendardo dell’Alleanza del Nord. Ad annunciarlo è stato Ahmad Massoud, figlio del defunto ‘Leone del Panshir’ Ahmad Shah Massoud, leader dell’Alleanza che collaborò con gli Usa nel 2001. Massoud ha lanciato un appello ai Paesi occidentali perché forniscano loro armi con cui resistere. Continuano nel frattempo a mancare chiarimenti da parte dei talebani, dopo la conferenza stampa in cui hanno vagamente annunciato che governeranno secondo la sharia, mentre gli estremisti dialogano con membri degli ex governi di Kabul, tra cui l’ex presidente Hamid Karzai, sulla formazione di un futuro governo.

Dopo le drammatiche scene delle persone precipitate dai voli in partenza, il terrore della popolazione è arrivato in Occidente anche nelle immagini delle madri che passavano ai soldati stranieri i propri figli al di là del muro di cinta dello scalo. Da Kabul arrivano notizie di caccia alle persone casa per casa, cartelloni pubblicitari imbrattati per cancellare le immagini femminili, totale assenza nelle strade delle donne, da giorni nascoste nelle case. Un documento Onu, visionato da Bbc, avverte: i talebani hanno intensificato la caccia a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con Nato e forze Usa, minacciano di uccidere e arrestare i loro familiari, se non si arrenderanno.

Nel frattempo, all’aeroporto continuano i voli di evacuazione, ma l’accesso allo scalo resta difficile. I talebani hanno istituito posti di blocco e ostacolano il passaggio ai civili, mentre la folla si accalca all’esterno delle mura di cinta e i combattenti a tratti sparano per disperderla. Gli Usa hanno detto di essere in contatto con i talebani per assicurare il passaggio di chi dovrà uscire dal Paese. Il generale statunitense Hank Taylor ha informato di aver evacuato 7mila persone dal 14 agosto e di avere mezzi per portarne via tra 5mila e 9mila al giorno. E il presidente Joe Biden, difendendo il ritiro, ha aggiunto che dei militari Usa resteranno nel Paese finché ogni statunitense sarà stato evacuato, anche oltre la data del 31 agosto, scelta come scadenza per il ritiro.

