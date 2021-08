Partita dal Belgio, tenterà di completare il giro del mondo in aereo in solitaria

(LaPresse) Il giro del mondo in solitaria a bordo di un aereo sportivo ultraleggero ad elica. Questa l’avventura in cui ha deciso di imbarcarsi la 19enne Zara Rutherford, decollata da una pista di Kortrijk in Belgio per cercare di diventare la più giovane donna a completare il giro del mondo in aereo in solitaria. La giovane punta a sorvolare 52 Paesi per un totale di 70 tappe in cui proverà a strappare il record femminile all’americana Shaesta Waiz che riuscì nell’impresa nel 2017 all’età di 30 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata