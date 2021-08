Il governo già da martedì ha imposto un rigoroso blocco di almeno tre giorni per l'intero Paese

(LaPresse) E’ salito a 7 persone contagiate il primo focolaio di Covid registrato negli ultimi 6 mesi in Nuova Zelanda. Il governo già da martedì ha imposto un rigoroso lockdown di almeno tre giorni per l’intero Paese e almeno sette giorni ad Auckland e Coromandel dopo aver identificato la prima infezione. Secondo la prima ministra Jacinda Arder il numero dei casi dovrebbe continuare a crescere, soprattutto dopo che alcuni dei contagiati hanno trascorso del tempo in una chiesa, una scuola, un casinò e un ospedale. Ardern ha anche annunciato che le persone saranno obbligate a indossare le mascherine quando si trovano all’interno di servizi essenziali come supermercati, stazioni di servizio e farmacie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata