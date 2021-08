Migliaia le persone evacute. Ettari di foresta distrutti dalle fiamme

(LaPresse) Migliaia di persone sono fuggite da case, campeggi e hotel in Costa Azzurra, in Francia mentre i vigili del fuoco stavano lavorando per arginare gli incendi che stanno attraversando le foreste vicine. I roghi sono iniziati lunedì sera, nel pieno della stagione delle vacanze estive, a circa 40 chilometri (24 miglia) nell’entroterra della località costiera di Saint-Tropez. Alimentato da potenti venti stagionali provenienti dal Mar Mediterraneo, l’incendio si è diffuso su 5.000 ettari di foresta martedì mattina. Circa 6.000 persone sono state evacuate. In visita alle zone colpite il presidente francese Emmanuel Macron che era in vacanza non lontano dagli incendi.

