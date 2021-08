Gli spari ripresi nei video che circolano sui social: ci sarebbero delle vittime

(LaPresse) I talebani aprono il fuoco per disperdere una manifestazione a Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar, ultimo a cadere prima della capitale Kabul, in Afghanistan. Centinaia di giovani erano scesi per strada, sventolando la bandiera afghana. Come mostrano alcuni video gli estremisti islamici hanno sparato contro i manifestanti e secondo testimoni avrebbero anche picchiato alcuni giornalisti. Alcuni media locali parlano di almeno due morti e 10 feriti.

