Un video diffuso sui social mostra le terribili immagini delle persone aggrappate al C-17 americano

(LaPresse) Un nuovo drammatico filmato, apparso sui social, mostra la prospettiva di alcuni cittadini afghani disperatamente aggrappati alla carlinga di un aereo militare da cargo americano partito da Kabul il 16 agosto scorso. Nelle immagini si vede l’aereo in movimento mentre un piccolo gruppo di persone cerca di inseguire il velivolo. Chi riprende inquadra per qualche istante i suoi compagni di viaggio il cui destino però non si conosce: non si sa infatti quanti di loro ce l’abbiano fatta. Un altro video, diffuso nei giorni scorsi, mostra invece il drammatico epilogo di quel disperato tentativo di fuga con almeno due persone che si vedono cadere nel vuoto mentre l’aereo vola via.

