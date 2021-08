La pista presa d'assalto

(LaPresse) – Centinaia di afghani disperati si sono precipitati vicino a un jet militare americano all’aeroporto internazionale di Kabul per cercare di fuggire dal paese. Mentre le persone attraversavano l’asfalto normalmente utilizzato per il rullaggio degli aerei, si sentivano risuonare degli spari. L’esercito americano sta intanto inviando un altro battaglione di circa 1.000 soldati per aiutare a salvaguardare l’aeroporto di Kabul.

