Migliaia di cittadini in aeroporto per cercare di lasciare l'Afghanistan, dopo che i talebani hanno preso anche Kabul

Situazione drammatica all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan, dove migliaia di cittadini si sono riversati per cercare di fuggire dal Paese dopo che i talebani hanno preso il potere, dichiarando la rinascita dell’Emirato Islamico di Afghanistan.

Le immagini, postate su twitter da un’agenzia locale, mostrano centinaia di persone su una pista di partenza che provano ad aggrapparsi alle ruote e ai carrelli dall’aereo in partenza. Qualcuno sembra riuscire ad aggrapparsi: nelle immagini dell’aereo in volo si scorge qualcosa cadere dall’aereo e non si esclude che siano delle persone che erano rimaste agganciate all’esterno.

