Il presidente francese dopo la salita al potere dei talebani

(LaPresse) – “L’Afghanistan non può diventare di nuovo il santuario del terrorismo che era”. Così il presidente francese Emmanuel Macron dopo la salita al potere dei talebani. “Faremo di tutto affinché la Russia, gli Stati Uniti e l’Europa possono cooperare in modo efficiente” ha detto il presidente transalpino in un videomessaggio.

