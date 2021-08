I Talebani hanno preso Kabul annunciando la rinascista dell'emirato islamico. Fuga da Paese, italiani in volo verso Roma

Almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan, dove sarebbe in corso un pesante scontro a fuoco. A dirlo il Wall Street Journal e diversi reporter ancora sul posto da Twitter. Alcuni testimoni, citati dal quotidiano statunitense, avrebbero visto i corpi insanguinati a terra appena fuori dall’edificio del terminal. L’esercito Usa sta gestendo la sicurezza dell’aeroporto di Kabul dove sono in corso le evacuazione da parte di diversi Paesi occidentali, Italia compresa. In precedenza marines statunitensi avevano sparato colpi di avvertimento in aria, dopo che centinaia di afgani hanno violato il perimetro di sicurezza e si sono precipitati a bordo di un aereo da trasporto C-17 sulla pista.

La corsa per lasciare il Paese

Tutti gli stranieri stanno lasciando l’Afghanistan: ieri sera è iniziato anche il rimpatrio degli italiani, il primo volo è in arrivo a Fiumicino, ma anche i cittadini afgani sono in fuga. Le truppe statunitensi hanno sparato colpi in aria all’aeroporto della capitale mentre migliaia di afgani hanno affollato l’asfalto cercando di prendere un volo dall’Afghanistan. Sempre su Twitter sono molti i video, tra cui uno pubblicato dall’agenzia Tolo news, che mostrano numerose persone che corrono sulle piste dell’aeroporto e cercano di salire a bordo dei voli.

ویدیو: شمار زیادی از مردم شب گذشته در میدان هوایی کابل گرد آمدند تا کشور را ترک کنند. pic.twitter.com/LO4zFMVaIu — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

Portavoce talebani: A mujaheddin ordine di lasciare in pace residenti

I talebani hanno ordinati ai mujaheddin di lasciare in pace i residenti. Lo riporta la Bbc pubblicando il tweet del portavoce dei talebani, Suhail Shaheen. “L’Emirato Islamico ha ordinato ai suoi mujaheddin e ancora una volta li istruisce che nessuno può entrare in casa di nessuno senza permesso – si legge nel messaggio -. La vita, la proprietà e l’onore di nessuno saranno danneggiati, ma devono essere protetti dai mujaheddin”. Ieri il presidente afgano Ghani aveva lasciato il Paese. “Sono partito per evitare un massacro”, ha dichiarato dopo che i talebani hanno annunciato la rinascita dell’Emirato islamico. Oggi sulla questione afgana si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata