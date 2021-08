I miliziani sono pronti a dichiarare la rinascita dell'Emirato islamico. Il presidente Ghani in fuga dal Paese: "Sono partito per evitare un bagno di sangue"

I talebani sono pronti a dichiarare la rinascita dell’Emirato islamico dell’Afghanistan dal palazzo presidenziale di Kabul, a 20 anni dalla caduta del precedente governo a seguito dell’attacco degli Stati Uniti e degli Alleati. L’avanzata dei mujaheddin è stata inarrestabile, e l’offensiva dei combattenti è arrivata nella mattinata del 15 agosto alla periferia della capitale. Una delegazione dei talebani è entrata nel palazzo presidenziale per il trasferimento del potere. Il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese: “I talebani ce l’hanno fatta a rimuovermi, sono qui per attaccare tutti gli abitanti di Kabul. Per evitare un bagno di sangue, ho pensato che fosse meglio lasciare e partire”, le sue parole gli afgani da social.

Evacuate le ambasciate occidentali

All’aeroporto di Kabul sono partiti i voli per evacuare il personale delle ambasciate e i cittadini occidentali, oltre agli afghani che hanno collaborato con Usa e Nato. Alle 21.30 ora locale è prevista la partenza dall’aeroporto di Kabul del volo che riporterà in Italia lunedì il personale dell’ambasciata e i nostri connazionali. Sabato dalla Farnesina è arrivato l’appello agli italiani presenti in Afghanistan a rientrare tramite il volo messo a disposizione dall’Aeronautica militare.

I civili fuggono da Kabul

I civili hanno cercato di fuggire da Kabul. Molte persone sono scappate a bordo delle proprie auto, paralizzando il traffico. Alcuni sono scesi dai veicoli per proseguire a piedi in direzione dell’aeroporto. I talebani hanno cercato di rassicurare la popolazione dicendo che “non ci sarà vendetta contro nessuno” e che verranno rispettati i diritti delle donne. Ma la paura tra i civili cresce.

Un ospedale di Kabul ha riferito che “più di 40 persone” sono rimaste ferite in scontri nella periferia e sono state ricoverate. Allarmante anche la situazione all’aeroporto, dove molti Paesi occidentali hanno trasferito quel che resta delle ambasciate. Gli Usa hanno esortato i cittadini a mettersi al riparo dopo che sono stati segnalati spari nello scalo. La Nato sta aiutando a tenere l’aeroporto funzionante.

La bandiera degli Stati Uniti è stata rimossa dall’ambasciata, un gesto simbolico che segna la fine della presenza ventennale di Washington sul territorio. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha difeso il ritiro affermando che l’obiettivo della missione statunitense è stato raggiunto e che l’esercito afghano non è stato in grado di difendere il Paese. Il premier Boris Johnson parlando in un’intervista televisiva ha esortato all’unità i Paesi di Nato e Onu e ha fatto appello per non riconoscere il governo dei talebani.

