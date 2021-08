Edifici crollati, macerie e le urla della gente dopo il sisma di magnitudo 7.2

(LaPresse) La disperazione della popolazione di Haiti è finita sui social network pochi minuti dopo la potente scossa di terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito l’isola caraibica. Nelle immagini pubblicate su Twitter si vedono moltissimi edifici crollati e gente in panico per le strade. Dopo il sisma è stata diramata anche un’allerta tsunami.

