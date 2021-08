Polizia per le strade, il presidente Ghani cerca una soluzione per garantire pace e stabilità

(LaPresse) In Afghanistan prosegue l’avanzata dei talebani verso Kabul. Gli insorti hanno raggiunto il distretto di Char Asyab, a soli 11 chilometri a sud della capitale afghana. Il presidente Ashraf Ghani ha parlato alla nazione in tv, affermando che sono in corso rapide consultazioni per mettere fine al conflitto e garantire al Paese pace e stabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata